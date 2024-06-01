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Зинченко и Новая Почта приобретут новое жилье семье из Бахмута, чей дом уничтожили оккупанты

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В семье есть два ребенка, которые занимаются футболом

Зинченко и Новая Почта приобретут новое жилье семье из Бахмута, чей дом уничтожили оккупанты

Getty Images / Global Images Ukraine

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Амбассадор UNITED24 Александр Зинченко вместе с компанией "Новая Почта" приобретут новый дом семье из Бахмута, которые были вынуждены переехать в Киев.

Саша и Артур - два брата, чей дом был уничтожен российскими снарядами. В результате семья переехала в Киев, где Саша и Артур поступили в столичный "Локомотив".

Теперь Саша, Артур, их родители и дедушка с бабушкой живут вместе в арендованной однокомнатной квартире в Киеве.

Напомним, что Александр Зинченко в нынешнем сезоне провел 27 матчей за лондонский "Арсенал", в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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Александр Зинченко United24
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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