Силы обороны ликвидировали за прошедшие сутки еще 1130 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Также было уничтожено более двухсот единиц техники
Фото - офіс Президента України
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали 1130 оккупантов. Кроме этого было уничтожено 216 единиц техники разного вида.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 508 780 (+1130 за минувшие сутки) человек,
- танков ‒ 7740 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 14947 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 13184 (+44) ед,
- РСЗО – 1088 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 815 (+0) ед,
- самолетов – 357 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10617 (+30),
- крылатых ракет ‒ 2230 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 27 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 18006 (+101) ед,
- специальной техники – 2181 (+17).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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