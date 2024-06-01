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Силы обороны ликвидировали за прошедшие сутки еще 1130 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Также было уничтожено более двухсот единиц техники

Силы обороны ликвидировали за прошедшие сутки еще 1130 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото - офіс Президента України

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1130 оккупантов. Кроме этого было уничтожено 216 единиц техники разного вида.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 508 780 (+1130 за минувшие сутки) человек,
  • танков ‒ 7740 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 14947 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 13184 (+44) ед,
  • РСЗО – 1088 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 815 (+0) ед,
  • самолетов – 357 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10617 (+30),
  • крылатых ракет ‒ 2230 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 27 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18006 (+101) ед,
  • специальной техники – 2181 (+17).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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