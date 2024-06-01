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Украинские силы ПВО ночью уничтожили 35 российских ракет и 46 ударных БПЛА

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Массовая атака от РФ

Украинские силы ПВО ночью уничтожили 35 российских ракет и 46 ударных БПЛА

Міністерство оборони України

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Ночью с 31 мая на 1 июня Украина подверглась очередной атаке с воздуха от Российской Федерации. Захватчики нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа Shahed.

В общей сложности оккупанты запустили 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА:

  • - 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря – РФ);
  • - 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);
  • - 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
  • - 10 крылатых ракет "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);
  • - 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ТОТ Запорожской области);
  • - 47 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (район пусков Приморско-Ахтарск – РФ).

"К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - говорится в отчете ПС ВСУ.

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В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель:

  • - 30 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • - 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • - 1 крылатую ракету "Искандер-К";
  • - 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

В Воздушных Силах ВСУ отмечают, что россияне продолжают следовать намерениям уничтожить топливно-энергетический сектор Украины.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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