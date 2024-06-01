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Россияне этой ночью попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области

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Цели достигли шести ракет

Россияне этой ночью попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области

фото з відкритих джерел

Новина українською

Ночью с 31 мая на 1 июня россияне нанесли массовую воздушную атаку на украинскую инфраструктуру. В том числе пострадала и Львовская область.

“Во время затяжной воздушной тревоги, которая длилась с 03:29 по 06:10, 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области.

Есть разрушение.

Зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы ВвК "Запад" в своей зоне ответственности уничтожили 18 ракет и 6 "шахедов".

Напомню, территория ответственности ВвК “Запад” – это 8 областей: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая.

Во время тревоги защитники неба уничтожили цели над Львовской областью.

Системы жизнеобеспечения на Львовщине работают в штатном режиме”, – говорится в отчете главы Львовской ОВД Максима Козыцкого.

Впоследствии Козыцкий добавил информацию о пострадавших от российских обстрелов.

“По уточненной информации, в результате ночной атаки врага на одном из объектов критической инфраструктуры во Львовской области, к сожалению, пострадали четыре человека. Их госпитализировали. Состояние – средней тяжести”, – говорится в сообщении.

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Источник:
Максим Козицький в телеграм
Опубликовал: Максим Кучер
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