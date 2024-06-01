Россияне этой ночью попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области
Цели достигли шести ракет
фото з відкритих джерел
Ночью с 31 мая на 1 июня россияне нанесли массовую воздушную атаку на украинскую инфраструктуру. В том числе пострадала и Львовская область.
“Во время затяжной воздушной тревоги, которая длилась с 03:29 по 06:10, 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области.
Есть разрушение.
Зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы ВвК "Запад" в своей зоне ответственности уничтожили 18 ракет и 6 "шахедов".
Напомню, территория ответственности ВвК “Запад” – это 8 областей: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая.
Во время тревоги защитники неба уничтожили цели над Львовской областью.
Системы жизнеобеспечения на Львовщине работают в штатном режиме”, – говорится в отчете главы Львовской ОВД Максима Козыцкого.
Впоследствии Козыцкий добавил информацию о пострадавших от российских обстрелов.
“По уточненной информации, в результате ночной атаки врага на одном из объектов критической инфраструктуры во Львовской области, к сожалению, пострадали четыре человека. Их госпитализировали. Состояние – средней тяжести”, – говорится в сообщении.
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