Россияне этой ночью попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области

Ночью с 31 мая на 1 июня россияне нанесли массовую воздушную атаку на украинскую инфраструктуру. В том числе пострадала и Львовская область.

“Во время затяжной воздушной тревоги, которая длилась с 03:29 по 06:10, 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области.

Есть разрушение.

Зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы ВвК "Запад" в своей зоне ответственности уничтожили 18 ракет и 6 "шахедов".

Напомню, территория ответственности ВвК “Запад” – это 8 областей: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая.

Во время тревоги защитники неба уничтожили цели над Львовской областью.

Системы жизнеобеспечения на Львовщине работают в штатном режиме”, – говорится в отчете главы Львовской ОВД Максима Козыцкого.