"Никто из них не сказал, что мы против убийств украинцев". Гутцайт – о допуске россиян на Олимпиаду

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал, как он относится к допускам россиян и белорусов на Олимпийские игры.

Пока идет война в Украине, мы против их допуска к Олимпиаде. Это точка, это не обсуждается. Наши аргументы не работают.

К сожалению, МОК изменил эту рекомендацию. Но то, что было сделано - это победа Украины, спортсменов, всех федераций и моя личная, как президента НОК Украины, а в то время министра молодежи и спорта. Мы два года над этим работали и нам удалось. Никакой символики и количество их спортсменов вместо привычных 300+ сейчас составляет 30-40.

Трудно представить, что наши спортсмены будут как-то коммуницировать с россиянами или белорусами на Олимпийских играх. А какое решение НОК по общению с тамошними журналистами? Получили ли они аккредитацию на Олимпиаду?

Не знаю, получили ли они аккредитацию. Возможно, кто-то там и допущен, я не слежу за этим. Есть рекомендации, которые мы подписали вместе с Министерством. Наши спортсмены с их спортсменами не говорят, не жмут руки, не здороваются. У нас все это знают.

Это нормально, когда ты не уважаешь человека - ты не даешь ему руку, не общаешься с ним и держишь дистанцию. То же самое, как в жизни. Ни один их спортсмен не осудил эту войну против Украины, ни один не сказал, что мы против убийств украинцев.

Вчера 75 украинцев вернулись из российского плена. А возможно ли, чтобы сборная организовала акцию, вспомнив о других наших пленных, в частности с "Азовстали"?

Это невозможно. Политические акции на Олимпиаде делать запрещено. Можно их делать только в нашем украинском доме, который будет работать в Париже. Во время самих соревнований подобные акции делать запрещено, поскольку тогда дисквалифицируют всю нашу команду.

На мероприятии демонстрировалось видео с военным, который желает успеха украинским атлетам на Олимпиаде, говоря о спортивном фронте. А есть ли общение НОК со спортсменами, которые сейчас защищают Украину на фронте?

Конечно, мы общаемся, помогаем, поддерживаем. Вопрос о бронировании и ТЦК следует ставить Министерству молодежи и спорта Украины, наш комитет таким не занимается.