Срна: Если по Матвиенко будет хорошее предложение, которое устроит президента, то есть клуб, то будем продавать

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал есть ли шанс продажи защитника команды Николая Матвиенко в зарубежный клуб.

- Матвиенко в этом сезоне играет на высоком уровне. Лидер, капитан, без ошибок, играет все матчи, никогда не жалуется. Матвиенко - закрытый парень, он не плачет. Его слезы после матча с "Динамо" (1:0) говорят очень много. Если по нему будет хорошее предложение, которое устроит президента, то есть клуб, то будем продавать.

- Ты мог играть в лучших европейских клубах. Ты знаешь, как это - не воспользоваться шансом.

- Смотря, куда пойти. В клуб, который играет в Лиге Европы? Какой смысл?

- Или в условный "Борнмут", да?

- И смысл? Я играю с "Шахтером" каждый год в Лиге чемпионов и пойду в клуб, который играет ничего?