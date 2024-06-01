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Срна: Если по Матвиенко будет хорошее предложение, которое устроит президента, то есть клуб, то будем продавать

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Говорит, что нет смысла идти в посредственный клуб

Срна: Если по Матвиенко будет хорошее предложение, которое устроит президента, то есть клуб, то будем продавать

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал есть ли шанс продажи защитника команды Николая Матвиенко в зарубежный клуб.

- Матвиенко в этом сезоне играет на высоком уровне. Лидер, капитан, без ошибок, играет все матчи, никогда не жалуется. Матвиенко - закрытый парень, он не плачет. Его слезы после матча с "Динамо" (1:0) говорят очень много. Если по нему будет хорошее предложение, которое устроит президента, то есть клуб, то будем продавать.

- Ты мог играть в лучших европейских клубах. Ты знаешь, как это - не воспользоваться шансом.

- Смотря, куда пойти. В клуб, который играет в Лиге Европы? Какой смысл?

- Или в условный "Борнмут", да?

- И смысл? Я играю с "Шахтером" каждый год в Лиге чемпионов и пойду в клуб, который играет ничего?

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Дарио Срна Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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ukatan (Харьковская обл.)
01.06.2024 в 18:13
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Комментарии 1
ukatan (Харьковская обл.)
01.06.2024 в 18:13
С вашими ценами?
Ответить
0
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