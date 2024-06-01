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Хлань - о финале Лиги чемпионов: Просматривая подобные матчи, мне всегда хочется, чтобы аутсайдеры выиграли

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Хлань - о финале Лиги чемпионов: Просматривая подобные матчи, мне всегда хочется, чтобы аутсайдеры выиграли

Фото: affa.az

Новина українською

Игрок олимпийской сборной Украины и гданьской "Лехии" Максим Хлань поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся "Боруссия" и "Реал".

- Какой футбол ожидаете увидеть в финале Лиги чемпионов?

- Давно не было подобных финалов, как между "Реалом" и "Атлетико" в 2014 и 2016 годах. Хочется, чтобы матч перехватывал дух от каждого момента.

- Способна ли "Боруссия" создать "Реалу" серьезные проблемы?

- Я думаю, "Боруссия" будет навязывать свой футбол и у них получится, я в это верю.

- За кого будете болеть?

- Уже известно, что Лунин не будет играть, поэтому буду болеть за "Боруссию". Просматривая подобные матчи, мне всегда хочется, чтобы аутсайдеры выиграли. Гораздо интереснее, когда история непредсказуемо меняется.

- Андрей Лунин был одним из тех, кто протащил «Реал» до финала. Однако велика вероятность того, что против "Боруссии" будет играть Куртуа, который целый сезон был в лазарете. Это несправедливость, что скажете?

- К сожалению, болезнь помешала выиграть эту конкуренцию. Но могу сказать, что разговоры и дискуссии по этому поводу были не справедливы по отношению к Лунину. Да, Куртуа легендарный вратарь, но в подобных моментах теряется аспект честной игры, где можно потерять не менее легендарного голкипера в будущем.

- Если украинец будет на скамейке запасных, то ему стоит задуматься о поиске нового клуба?

- Смотря, какое будущее обещают в "Реале". Это самый большой клуб в мире, быть там это уже мировой уровень, даже без игровой практики. Все будет зависеть от его амбиций.

- Какой ваш прогноз на матч?

- 1:1 или 0:0 в основное время. Победитель будет определен в серии пенальти. Надеюсь, это будет "Боруссия".

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Источник:
sport.nv.ua/ukr
Опубликовал: Виктор Иванчук
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