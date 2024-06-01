Игрок сборной Украины U17: Я считаю, что Лунину нужно сменить клуб, быть нужным и развиваться
Дал прогноз на финал ЛЧ
uaf.ua
Защитник сборной Украины U17 и "Баварии" U17 Дмитрий Стрильчук попытался спрогнозировать победителя и счет финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Реалом", а также оценил положение украинского голкипера мадридцев Андрея Лунина.
- Какой футбол ожидаете увидеть в финале Лиги чемпионов?
- Прежде всего я ожидаю увидеть красивый и стильный футбол от обеих команд.
- Способна ли "Боруссия" создать "Реалу" серьезные проблемы?
- Я считаю, что "Боруссия" может создать проблемы "Реалу", потому что в этом сезоне «шмели» неплохо себя показывают.
- За кого будете болеть?
- Буду поддерживать "Реал".
- Андрей Лунин был одним из тех, кто протащил "Реал" до финала. Однако велика вероятность того, что против "Боруссии" будет играть Куртуа, который целый сезон был в лазарете. Это несправедливость, что скажете?
- Я считаю, что Лунин сейчас топ-игрок. Он в очень хорошей форме и должен играть в финале, но, к сожалению, он это не решает. Да, это не справедливо, потому что он заслуживает финал, но все решает тренер.
- Если украинец будет на скамейке запасных, то ему стоит задуматься о поиске нового клуба?
- Думаю, что да. В "Реале" он себя показал, как топ-игрок, на которого можно положиться, но сейчас он не играет. Поэтому, я считаю, что ему нужно сменить клуб, быть нужным и развиваться.
- Какой ваш прогноз на матч?
- Я думаю, что "Реал" выиграет со счетом 3:2.
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