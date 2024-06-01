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Силы обороны Украины установили месячный рекорд по уничтоженным российским артиллерийским системам

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С полномасштабного вторжения

Силы обороны Украины установили месячный рекорд по уничтоженным российским артиллерийским системам

Українські національні новини

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Министерство обороны Украины сообщило о самых больших потерях артиллерии россиян за все время полномасштабного вторжения. В мае 2024 года украинцы уничтожили 1160 единиц российских артиллерийских систем.

"Это самые большие потери артиллерии за два года войны. А украинские воины продолжают превращать российское оружие на металлолом", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 1-го июня общие потери России в войне с Украиной с февраля 2022-го года составляют 508 780 военных.

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Источник:
Defense of Ukraine
Опубликовал: Виктор Иванчук
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