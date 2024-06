Силы обороны Украины установили месячный рекорд по уничтоженным российским артиллерийским системам

Министерство обороны Украины сообщило о самых больших потерях артиллерии россиян за все время полномасштабного вторжения. В мае 2024 года украинцы уничтожили 1160 единиц российских артиллерийских систем.

It's another record ????

1160 russian artillery systems were destroyed in May.



It's the biggest number of artillery losses in two years of the war. And Ukrainian warriors continue to transform russian weapons into scrap metal. pic.twitter.com/86YXj1a38U