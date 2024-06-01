Силы обороны Украины установили месячный рекорд по уничтоженным российским артиллерийским системам

Министерство обороны Украины сообщило о самых больших потерях артиллерии россиян за все время полномасштабного вторжения. В мае 2024 года украинцы уничтожили 1160 единиц российских артиллерийских систем.

"Это самые большие потери артиллерии за два года войны. А украинские воины продолжают превращать российское оружие на металлолом", - говорится в сообщении.

It's another record ????

1160 russian artillery systems were destroyed in May.



It's the biggest number of artillery losses in two years of the war. And Ukrainian warriors continue to transform russian weapons into scrap metal. pic.twitter.com/86YXj1a38U — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 1, 2024

По состоянию на утро 1-го июня общие потери России в войне с Украиной с февраля 2022-го года составляют 508 780 военных.