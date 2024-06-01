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Срна: Продажа Пихаленка в Днепр-1 - наша ошибка

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Срна: Продажа Пихаленка в Днепр-1 - наша ошибка

shakhtar.com

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Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, что клуб сожалеет о решении в свое время отпустить полузащитника Александра Пихаленка.

"Относительно Пихаленка, то это была наша ошибка. Когда был Де Дзерби, у нас было много хороших футболистов. Одним из них был Пихаленок. Его продажа в "Днепр-1" - наша ошибка.

Он должен был остаться в "Шахтере". У него очень быстро работает голова. Жаль, что он не у нас. Жаль, что мы его отпустили. Возможно, в этом даже есть моя вина вместе с Роберто", - сказал Срна.

Напомним, недавно СМИ сообщали об интересе к Пихалёнку "Динамо" и "Шахтера". В этом сезоне футболист провел за "Днепр-1" 31 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 ассистов. За "Шахтер" в своей карьере сыграл 7 поединков.

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Дарио Срна Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
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