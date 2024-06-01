Срна: Продажа Пихаленка в Днепр-1 - наша ошибка

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, что клуб сожалеет о решении в свое время отпустить полузащитника Александра Пихаленка.

"Относительно Пихаленка, то это была наша ошибка. Когда был Де Дзерби, у нас было много хороших футболистов. Одним из них был Пихаленок. Его продажа в "Днепр-1" - наша ошибка.

Он должен был остаться в "Шахтере". У него очень быстро работает голова. Жаль, что он не у нас. Жаль, что мы его отпустили. Возможно, в этом даже есть моя вина вместе с Роберто", - сказал Срна.