Максимов останется в Днепре-1 - источник

По информации издания "Футбол 24", главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов останется в команде еще на год. Сообщается, что клуб активировал опцию продления контракта с тренером на еще один сезон.

"Днепр-1" выплатит все задолженности после продажи ключевых футболистов. Следующий сезон днепряне сыграют, полагаясь на молодых игроков и всех тех, кто останется в команде.

Сезон 2023/24 годов "Днепр-1" завершил на 4-м месте, которое вывело их в квалификацию Лиги конференций. Напомним, в прошлом году команда не смогла преодолеть квалификации 3-х турниров подряд: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.