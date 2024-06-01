Максимов останется в Днепре-1 - источник
Еще на год
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
По информации издания "Футбол 24", главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов останется в команде еще на год. Сообщается, что клуб активировал опцию продления контракта с тренером на еще один сезон.
"Днепр-1" выплатит все задолженности после продажи ключевых футболистов. Следующий сезон днепряне сыграют, полагаясь на молодых игроков и всех тех, кто останется в команде.
Сезон 2023/24 годов "Днепр-1" завершил на 4-м месте, которое вывело их в квалификацию Лиги конференций. Напомним, в прошлом году команда не смогла преодолеть квалификации 3-х турниров подряд: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
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