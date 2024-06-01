Легионер Руха: УПЛ - это сложная лига, поскольку между командами существует большой баланс
Клайвер рассказал об адаптации в Украине
Фото: ФК Рух
Бразильский вингер "Руха" Клайвер поделился впечатлениями от УПЛ и рассказал, как проходит его адаптация в новой стране.
"Это совсем другой стиль игры. Эти первые месяцы прошли в обучении и адаптации. Но преимущественно вне поля, где я изучаю украинский язык и культуру, которые очень отличаются [от португальского языка и бразильской культуры]. Поэтому, я думаю, самое главное было привыкнуть ко всему этому. Это было большое изменение и вызов. Я уверен, что значительно улучшился.
Мы упорно боролись за место в Лиге конференций. К сожалению, мы не преуспели. Но я верю в нашу команду. Я уверен, что это все часть процесса, мы должны доверять работе. Это сложная лига, поскольку между командами существует большой баланс. Я пришел сюда, осознавая это. Сейчас важно не унывать и оставаться сильным", - сказал Клайвер.
20-летний бразилец присоединился к "Руху" в феврале этого года, за львовян он сыграл лишь 1 матч (6 минут). Еще 6 игр провел за "Рух-2" во Второй лиге.
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