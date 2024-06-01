Черноморец попрощался с Брагару

Одесский "Черноморец" в своем Телеграм-канале попрощался с полузащитником Максимом Брагару. 21-летний футболист покидает клуб.

"А какая она - футбольная жизнь в цветах другого клуба? Ты, конечно, еще не знаешь. У тебя все впереди. Голы и ассисты в Еврокубках, уже в этом сезоне! А дальше, верим в это, матчи за национальную сборную. Но сначала Олимпиада. Максим, достойно представь всю Одесчину! Спортсмены, представляющие наш регион, регулярно завоевывают олимпийские награды.

Максим, спасибо тебе за эти 5 лет. Это было движение только вверх. Первая лига, Премьер-лига, полуфинал национального Кубка.

Будет помнить все: твои 118 игр за клуб, 10 мячей, высшие места в статистических рейтингах самых быстрых и техничных.

Играй. Дари удовольствие от своей игры всем нам. И сам кайфуй. А мы будем тобой гордиться: "Это же наш, из нашей Одесской области! Моряк навсегда!", - говорится в сообщении „Черноморца“.