Украинские силы ПВО ночью уничтожили 24 ударных БпЛА
Также враг применил две ракеты
A. Gusev's Photo, Pacific Press
Ночью с 1 на 2 июня Украина подверглась очередной атаке с воздуха от Российской Федерации. Захватчики применили зенитную управляемую ракету С-300 с оккупированной Донетчины, крылатую ракету "Искандер-К" из Крыма в направлении Харьковской обл., а также 25 ударных БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым), районов Ейск и Приморско-Ахтарск - (Россия).
В результате противовоздушного боя сбито 24 "шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях.
"Отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в отчете ВС ВСУ.
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