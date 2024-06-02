Украинские силы ПВО ночью уничтожили 24 ударных БпЛА

Ночью с 1 на 2 июня Украина подверглась очередной атаке с воздуха от Российской Федерации. Захватчики применили зенитную управляемую ракету С-300 с оккупированной Донетчины, крылатую ракету "Искандер-К" из Крыма в направлении Харьковской обл., а также 25 ударных БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым), районов Ейск и Приморско-Ахтарск - (Россия).

В результате противовоздушного боя сбито 24 "шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях.

"Отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в отчете ВС ВСУ.