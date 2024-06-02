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Реал выиграл Лигу чемпионов, Шахтер получил место в элите, Яремчук близок к трансферу. Главные новости за 1 июня

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А также будущее Максимова и достижение Лунина

Реал выиграл Лигу чемпионов, Шахтер получил место в элите, Яремчук близок к трансферу. Главные новости за 1 июня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 1 июня

Реал Мадрид – победитель Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" 15-й раз в своей истории выиграл КЕЧ/Лигу чемпионов, победив в финале турнира-2024 команду "Боруссию" Дортмунд. Представитель Бундеслиги неплохо действовал в течение 60 минут, однако в конце игры сыграл опыт "Реала" – по голу забили Карвахаль и Винисиус. 2:0 – победа снова за королевским клубом.

Шахтер сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов 2024/25

Победа "Реала" позволила "Шахтеру" получить прямое место в основном раунде Лиги чемпионов следующего розыгрыша турнира. Это стало возможным благодаря высокому личному рейтингу "горняков". Как команда с самым высоким коэффициентом среди всех представителей чемпионской ветки квалификации, "Шахтер" прошел автоматически в лиговый этап по квоте победителя Лиги чемпионов (поскольку турнир выиграла команда, которая прошла в Лигу чемпионов через национальное первенство). "Шахтер" получил место во второй корзине.

Лунин обошел Андрея Шевченко по количеству побед в ЛЧ

Победа в Лиге чемпионов-2024 стала второй в мадридской карьере Андрея Лунина. Украинский кипер стал первым игроком, которому удалось преодолеть это достижение. Экс-форвард "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко имеет одну победу в ЛЧ и два проигранных финала.

Трабзонспор близок к трансферу Яремчука

"Трабзонспор" договорился с "Брюгге" о трансфере украинского нападающего Романа Яремчука. Также руководство турецкого клуба достигло значительного прогресса в переговорах с самим футболистом. Главный тренер Абдулла Авджи лично разговаривал с Романом по видеосвязи. Яремчук положительно оценил продолжение карьеры в Турции, пишет издание Fanatik.

Максимов останется в Днепре-1

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов останется в команде еще на год. Клуб активировал опцию продления контракта с тренером на еще один сезон, информирует Футбол 24. "Днепр-1" выплатит все задолженности после продажи ключевых футболистов. Следующий сезон днепряне сыграют, полагаясь на молодых игроков и всех тех, кто останется в команде.

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