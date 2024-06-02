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1080 оккупантов и 49 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях врага

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Всего - 323 единицы техники

1080 оккупантов и 49 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях врага

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал обновленную статистику потерь России в войне.

За минувшие сутки войны украинские воины ликвидировали 1080 оккупантов, а также уничтожали боевую технику. В частности, 25 танков, 33 ББМ и 49 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 509860 (+1080) чел,
  • танков - 7765 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин - 14721 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 13233 (+49) ед,
  • РСЗО - 1089 (+1) ед,
  • средства ПВО - 821 (+6) ед,
  • самолетов - 357 ед,
  • вертолетов - 326 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10699(+82),
  • крылатые ракеты - 2268 (+38),
  • корабли / катера - 27 ед,
  • подводные лодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18092 (+86) ед,
  • специальная техника - 2195 (+14).
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Сапожников
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