1080 оккупантов и 49 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях врага
Всего - 323 единицы техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал обновленную статистику потерь России в войне.
За минувшие сутки войны украинские воины ликвидировали 1080 оккупантов, а также уничтожали боевую технику. В частности, 25 танков, 33 ББМ и 49 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 509860 (+1080) чел,
- танков - 7765 (+25) ед,
- боевых бронированных машин - 14721 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 13233 (+49) ед,
- РСЗО - 1089 (+1) ед,
- средства ПВО - 821 (+6) ед,
- самолетов - 357 ед,
- вертолетов - 326 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10699(+82),
- крылатые ракеты - 2268 (+38),
- корабли / катера - 27 ед,
- подводные лодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18092 (+86) ед,
- специальная техника - 2195 (+14).
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