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Владимир Носов построит базу для Металлиста 1925

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Объект будет находиться в селе Счастливое, что в Киевской области

Владимир Носов построит базу для Металлиста 1925

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Владелец "Металлиста 1925" Владимир Носов сообщил, что он запланировал большое строительство инфраструктурного объекта в селе Счастливое, что в Киевской области.

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Жилищно-тренировочном комплексе будут размещены 4 футбольных поля (с природным и гибридным покрытием), а также корпус для проживания и восстановления игроков и персонала. Отмечается, что дата старта строительства – начало следующей недели.

Напомним, "Металлист 1925" по итогам сезона 2023/24 вылетел в Первую лигу.

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Металлист 1925 (Харьков) Владимир Носов
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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