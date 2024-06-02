Владимир Носов построит базу для Металлиста 1925

Владелец "Металлиста 1925" Владимир Носов сообщил, что он запланировал большое строительство инфраструктурного объекта в селе Счастливое, что в Киевской области.

Жилищно-тренировочном комплексе будут размещены 4 футбольных поля (с природным и гибридным покрытием), а также корпус для проживания и восстановления игроков и персонала. Отмечается, что дата старта строительства – начало следующей недели.

Напомним, "Металлист 1925" по итогам сезона 2023/24 вылетел в Первую лигу.