Владимир Носов построит базу для Металлиста 1925
Объект будет находиться в селе Счастливое, что в Киевской области
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Владелец "Металлиста 1925" Владимир Носов сообщил, что он запланировал большое строительство инфраструктурного объекта в селе Счастливое, что в Киевской области.
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Жилищно-тренировочном комплексе будут размещены 4 футбольных поля (с природным и гибридным покрытием), а также корпус для проживания и восстановления игроков и персонала. Отмечается, что дата старта строительства – начало следующей недели.
Напомним, "Металлист 1925" по итогам сезона 2023/24 вылетел в Первую лигу.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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