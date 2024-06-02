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Известны стартовые составы Вереса и Эпицентра на ответный матч плей-офф

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Последний участник УПЛ нового сезона - какая-то из этих команд

Известны стартовые составы Вереса и Эпицентра на ответный матч плей-офф

Фото: Верес

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Сегодня, 2-го июня, состоится ответный матч этапа плей-офф за место в УПЛ следующего сезона между "Вересом" и "Эпицентром". Тренерские штабы определились со стартовыми составами.

Стартовый состав "Вереса": Когут Богдан (К), Балан Денис, Кучеренко Александр, Вовченко Семен, Шевченко Евгений, Кучеров Валерий, Банада Евгений, Шарай Владислав, Дахновский Виталий, Яго, Гайдучик Николай.

Запасные: Ющишин Вадим, Кулик Михаил, Курко Василий, Жулио Сезар, Смиян Максим, Гакман Василий, Кухарук Андрей, Морозко Евгений, Шастал Дмитрий, Годя Дмитрий, Мрвалевич Марко, Шестаков Михаил.

Стартовый состав "Эпицентра": Чернобай Сергей, Мороз Владислав, Григоращук Степан, Кристин Владислав, Климец Александр, Липовуз Андрей, Миронюк Николай, Беженар Андрей (К), Бендера Иван, Стень Сергей, Кравчук Даниил.

Запасные: Жмурко Роман, Бушняк Глеб, Жмуйда Александр, Козловский Денис, Кристин Станислав, Глущук Юрий, Ляшенко Андрей, Полюлях Никита, Горный Максим, Алибеков Ахмед.

Игра пройдет в Ривне, на стадионе "Авангард". Начало - в 17:00.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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