Известны стартовые составы Вереса и Эпицентра на ответный матч плей-офф
Последний участник УПЛ нового сезона - какая-то из этих команд
Фото: Верес
Сегодня, 2-го июня, состоится ответный матч этапа плей-офф за место в УПЛ следующего сезона между "Вересом" и "Эпицентром". Тренерские штабы определились со стартовыми составами.
Стартовый состав "Вереса": Когут Богдан (К), Балан Денис, Кучеренко Александр, Вовченко Семен, Шевченко Евгений, Кучеров Валерий, Банада Евгений, Шарай Владислав, Дахновский Виталий, Яго, Гайдучик Николай.
Запасные: Ющишин Вадим, Кулик Михаил, Курко Василий, Жулио Сезар, Смиян Максим, Гакман Василий, Кухарук Андрей, Морозко Евгений, Шастал Дмитрий, Годя Дмитрий, Мрвалевич Марко, Шестаков Михаил.
Стартовый состав "Эпицентра": Чернобай Сергей, Мороз Владислав, Григоращук Степан, Кристин Владислав, Климец Александр, Липовуз Андрей, Миронюк Николай, Беженар Андрей (К), Бендера Иван, Стень Сергей, Кравчук Даниил.
Запасные: Жмурко Роман, Бушняк Глеб, Жмуйда Александр, Козловский Денис, Кристин Станислав, Глущук Юрий, Ляшенко Андрей, Полюлях Никита, Горный Максим, Алибеков Ахмед.
Игра пройдет в Ривне, на стадионе "Авангард". Начало - в 17:00.
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