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Верес вышел вперед в матче с Эпицентром

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Опять Гайдучик

Верес вышел вперед в матче с Эпицентром

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Прямо сейчас происходит ответный матч плей-офф за место в УПЛ следующего сезона между "Вересом" и "Эпицентром". На 6-й минуте ривненчане открыли счет.

Яго навесил в штрафную площадку с правого фланга. Защитник не сумел выбить мяч подальше, чем воспользовался Николай Гайдучик - 1:0.

Напомним, что первая игра между этими командами завершилась вничью - 1:1. Тогда за "Верес" тоже отличился Гайдучик.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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