Верес вышел вперед в матче с Эпицентром
Опять Гайдучик
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Прямо сейчас происходит ответный матч плей-офф за место в УПЛ следующего сезона между "Вересом" и "Эпицентром". На 6-й минуте ривненчане открыли счет.
Яго навесил в штрафную площадку с правого фланга. Защитник не сумел выбить мяч подальше, чем воспользовался Николай Гайдучик - 1:0.
Напомним, что первая игра между этими командами завершилась вничью - 1:1. Тогда за "Верес" тоже отличился Гайдучик.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Руководство Полесья приняло решение по кандидатуре Сергея Шищенко
- Завоевал Барселону, исправил 11:1 и тратил 2 млн на журналистов: Сантьяго Бернабеу — главный президент в истории футбола
- Куртуа: За все надо благодарить Андрея Лунина
- Анчелотти выбрал вратаря на финал, Моуриньо и Конте нашли новую работу. Главные новости за 31 мая
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн