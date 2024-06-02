Верес вышел вперед в матче с Эпицентром

Прямо сейчас происходит ответный матч плей-офф за место в УПЛ следующего сезона между "Вересом" и "Эпицентром". На 6-й минуте ривненчане открыли счет.

Яго навесил в штрафную площадку с правого фланга. Защитник не сумел выбить мяч подальше, чем воспользовался Николай Гайдучик - 1:0.

Напомним, что первая игра между этими командами завершилась вничью - 1:1. Тогда за "Верес" тоже отличился Гайдучик.