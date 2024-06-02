Официально: Немчанинов покинул Минай

Закарпатский «Минай» объявил, что защитник Дмитрий Немчанинов покинул команду. Футболист выступал за клуб с 2022-го года.

Всего 34-летний Немчанинов провел за «Минай» 51 матч. Он вошел в тройку футболистов клуба по наибольшему количеству игр в УПЛ.

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Напомним, «Минай» занял последнее место в «элите» сезона 2023/24 годов, из-за чего вылетел в Первую лигу.