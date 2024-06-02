Верес забил 2 гола в компенсированное время к первому тайму
Эпицентр поплыл
nkveres.com
Продолжается ответный матч плей-офф за место в УПЛ следующего сезона между "Вересом" и "Эпицентром". После первого тайма ровенчане побеждают со счетом 3:0.
На 6-й минуте забил Николай Гайдучик. В компенсированное время арбитром к первому тайму ривненчане отличились еще дважды. Второй гол - на счету Владислава Шарая. Защитник «Эпицентра» Кристин неудачно отпасовал на своего голкипера, поэтому этим решил воспользоваться соперник. Шарай покатил мяч мимо голкипера. Через минуту дубль оформил Гайдучик. Он на замахе нейтрализовал Мороза и точно пробил в левый нижний угол.
Напомним, что первая игра между этими командами завершилась вничью - 1:1. Тогда забивали Мороз и Гайдучик.
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