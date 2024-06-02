Эпицентр в конце матча с Вересом сократил отставание в счете. Видео гола
Но поздно
Фото: ПФЛ
Завершается ответный матч плей-офф за место в УПЛ следующего сезона между "Вересом" и "Эпицентром". В конце игры, при счете 3:0 в пользу "Вереса", гости забили гол престижа.
"Эпицентр" организовал контратаку, во время завершения которой Кравчук с правого фланга отдал на свободного Стеня в штрафной площадке "Вереса". Он и завершил атаку точным ударом.
Напомним, что первая игра между этими командами завершилась вничью - 1:1. Общий счет, по итогам двух игр - 4:2.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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