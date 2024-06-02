Определились все участники УПЛ сезона 2024/25
Сегодня 2 команды заскочили в последний вагон
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Завершились матчи плей-офф за места в УПЛ следующего сезона. Команды Первой лиги не смогли проломить более именитых оппонентов из УПЛ, поэтому в "элите" остаются "Оболонь" и "Верес".
По итогам двух матчей плей-офф "Оболонь" одолела "Левый берег" - 2:1 (1:0, 1:1), а "Верес" прошел "Эпицентр" - 4:2 (1:1, 3:1).
Таким образом, определены все участники УПЛ сезона 2024/25 годов:
1. "Верес" (Ровно)
2. "Ворскла" (Полтава)
3. "Динамо" (Киев)
4. "Днепр-1" (Днепр)
5. "Заря" (Луганск)
6. "Ингулец" (Петрово)
7. "Карпаты" (Львов)
8. "Колос" (Ковалевка)
9. "Кривбасс" (Кривой Рог)
10. "ЛНЗ" (Черкассы)
11. "Оболонь" (Киев)
12. "Александрия" (Александрия)
13. "Полесье" (Житомир)
14. "Рух" (Львов)
15. "Черноморец" (Одесса)
16. "Шахтер" (Донецк)
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