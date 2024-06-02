Определились все участники УПЛ сезона 2024/25

Завершились матчи плей-офф за места в УПЛ следующего сезона. Команды Первой лиги не смогли проломить более именитых оппонентов из УПЛ, поэтому в "элите" остаются "Оболонь" и "Верес".

По итогам двух матчей плей-офф "Оболонь" одолела "Левый берег" - 2:1 (1:0, 1:1), а "Верес" прошел "Эпицентр" - 4:2 (1:1, 3:1).

Таким образом, определены все участники УПЛ сезона 2024/25 годов:

1. "Верес" (Ровно)

2. "Ворскла" (Полтава)

3. "Динамо" (Киев)

4. "Днепр-1" (Днепр)

5. "Заря" (Луганск)

6. "Ингулец" (Петрово)

7. "Карпаты" (Львов)

8. "Колос" (Ковалевка)

9. "Кривбасс" (Кривой Рог)

10. "ЛНЗ" (Черкассы)

11. "Оболонь" (Киев)

12. "Александрия" (Александрия)

13. "Полесье" (Житомир)

14. "Рух" (Львов)

15. "Черноморец" (Одесса)

16. "Шахтер" (Донецк)