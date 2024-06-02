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Плей-офф УПЛ. Верес - Эпицентр 3:1. Видео голов и обзор матча

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Ровенчане остаются в элите

Плей-офф УПЛ. Верес - Эпицентр 3:1. Видео голов и обзор матча

Фото: НК "Верес"

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Ровенский "Верес" уверенно одолел "Эпицентр" в ответном матче плей-офф за место в УПЛ. Первая игра завершилась вничью 1:1, но у себя дома, на "Авангарде", команда Олега Шандрука неудержимая. Так случилось и сегодня.

"Верес" забил 3 гола еще в первом тайме. Дубль оформил Николай Гайдучик. Во втором тайме "красно-черные" теряли кучу возможностей чтобы забивать еще. Но счет позволял. "Эпицентр" спромогся в конце матча на свой гол, однако он уже ничего не решал. Клуб из Ровно остается в УПЛ, а "Эпицентр" - в Первой лиге.

Плей-офф за УПЛ. Второй матч

"Верес" - "Эпицентр" 3:1

Голы: Гайдучик (7, 45+3), Шарай (45+2) - Стень (89)

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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