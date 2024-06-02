Плей-офф УПЛ. Верес - Эпицентр 3:1. Видео голов и обзор матча
Ровенчане остаются в элите
Фото: НК "Верес"
Ровенский "Верес" уверенно одолел "Эпицентр" в ответном матче плей-офф за место в УПЛ. Первая игра завершилась вничью 1:1, но у себя дома, на "Авангарде", команда Олега Шандрука неудержимая. Так случилось и сегодня.
"Верес" забил 3 гола еще в первом тайме. Дубль оформил Николай Гайдучик. Во втором тайме "красно-черные" теряли кучу возможностей чтобы забивать еще. Но счет позволял. "Эпицентр" спромогся в конце матча на свой гол, однако он уже ничего не решал. Клуб из Ровно остается в УПЛ, а "Эпицентр" - в Первой лиге.
Плей-офф за УПЛ. Второй матч
"Верес" - "Эпицентр" 3:1
Голы: Гайдучик (7, 45+3), Шарай (45+2) - Стень (89)
Популярное сейчас
- Верес - Эпицентр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ
- Куртуа: За все надо благодарить Андрея Лунина
- Реал выиграл Лигу чемпионов, Шахтер получил место в элите, Яремчук близок к трансферу. Главные новости за 1 июня
- В Хорватии расстреляли автомобиль экс-директора Шахтёра
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО