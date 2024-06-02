Заря получит от Реала миллион евро - источник
Все благодаря Лунину
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский YouTube-канал ТаТоТаке сообщает, что луганская "Заря" получит от мадридского "Реала" 1 миллион евро за победу голкипера "сливочных" Андрея Лунина в Лиге чемпионов.
По их информации, данная опция бонуса для луганского клуба была включена в свое время в сделку продажи голкипера из "Зари" в "Реал". Чтобы выполнить этот пункт Лунину необходимо было сыграть не менее половины матчей в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне украинец провел за «Реал» в Лиге чемпионов 8 поединков из 13-ти. В финале турнира мадридцы одолели "Боруссию" Д (2:0). Ворота защищал Тибо Куртуа - для него это была первая игра в турнире в сезоне 2023/24.
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