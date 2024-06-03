Мбаппе подписал контракт с Реалом, Оболонь и Верес сохранили прописку в УПЛ. Главные новости за 2-е июня

UA-Футбол собрал для вас наиболее важные новости из мира самого популярного вида спорта за воскресенье, 2-е июня.

Воскресный игровой день подарил украинским болельщикам продолжение киевского дерби. Команды Виталия Первака и Валерия Иващенко вновь сделали ставку на верховые подачи. Именно с навеса и пришел первый гол в матче - от бразильского легионера "Левого Берега" Сиднея. Первый тайм был довольно скучным по количеству опасных моментов, но интриги на старте второй половины своим удалением добавил Осман. Однако, в итоге, футболисты "Оболони" не стушевались в меньшинстве довольно быстро сумели установить паритет на табло.

Следующим свое право на выступления в УПЛ отстаивал ровенский "Верес". Подопечные Олега Шандрука сумели трижды расписаться в воротах "Эпицентра" еще в первой половине встречи и по сути решили вопрос досрочно. На что со своей стороны команда Сергея Нагорняка ответила лишь голом престижа в концовке основного времени. Таким образом, ровенчане одержали победу с общим счетом 4:2 по итогам двух матчей и в следующей кампании будут играть среди числа сильнейших.

Как сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо, французский бомбардир в конце концов стал игроком "сливочных". По имеющейся информации, все договоры между сторонами согласованы и подписан личный контракт, который рассчитан до 2029-го года. В свою очередь, официальное объявление трансфера Килиана состоится на следующей неделе. Мбаппе присоединился к действующему победителю Лиги чемпионов в качестве свободного агента.

Победный финал ЛЧ против дортмундской "Боруссии" стал для легенды "сливочных" Тони Крооса последним в футболке испанского клуба. Таким образом, 8-й номер, который носил легендарный немец 10 лет, стал вакантным. В частности, стало известно, что новой восьмеркой мадридцев станет уругваец Федерико Вальверде.

Управление УЕФА по финансовому контролю позволит сыграть "Жироне" в главном еврокубке в следующем сезоне. Это произойдет при условии, если испанский клуб будет руководствоваться специально утвержденным "слепым трастом". Данное разрешение является лишь временным решением, и в последующих сезонах УЕФА планирует быть жестче в отношении мультиклубных корпораций.

Закарпатский клуб сообщил, что 34-летний Дмитрий Немчанинов не будет выступать за "лисиц" в следующей кампании. В футболке "Миная" центрбек провел 51 матч. Дмитрий является третьим игроком в истории закарпатцев по количеству выступлений.

Луганский клуб получит от "сливочных" 1 миллион евро за победу Андрея Лунина в главном еврокубке. Как сообщил Youtube-канал ТаТоТаке, данная опция дополнительных выплат для "Зари" была включена в свое время в сделку продажи украинского вратаря из стана луганчан в "Реал". Для обеспечения этого бонуса Лунину необходимо было сыграть не менее половины матчей в одном сезоне Лиги чемпионов, что он и успешно сделал по ходу этой победной кампании.