Россия потеряла 1270 военных за сутки - Генштаб
Обновлённая статистика
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
По данным Генштаба, за сутки враг потерял 1270 солдат. Кроме того, было уничтожено 14 танков и 47 артиллерийских систем. Общие потери: личного состава - 511 130 танков - 7779 (+14) боевых бронированных машин - 15002 (+22) артиллерийских систем - 13280 (+47) РСЗО - 1090 (+1) средства ПВО - 824 (+3) самолетов - 357 вертолетов - 326 БПЛА оперативно-тактического уровня - 10739 (+40) крылатые ракеты - 2268 корабли /катера - 27 подводные лодки - 1 автомобильной техники и автоцистерн - 18159 (+67) специальная техника - 2199 (+4)
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Источник:https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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