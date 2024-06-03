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Россия потеряла 1270 военных за сутки - Генштаб

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Россия потеряла 1270 военных за сутки - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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По данным Генштаба, за сутки враг потерял 1270 солдат.

Кроме того, было уничтожено 14 танков и 47 артиллерийских систем.

Общие потери:

личного состава - 511 130

танков - 7779 (+14)

боевых бронированных машин - 15002 (+22)

артиллерийских систем - 13280 (+47)

РСЗО - 1090 (+1)

средства ПВО - 824 (+3)

самолетов - 357

вертолетов - 326

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10739 (+40)

крылатые ракеты - 2268

корабли /катера - 27

подводные лодки - 1

автомобильной техники и автоцистерн - 18159 (+67)

специальная техника - 2199 (+4)
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Источник:
https://m.facebook.com/GeneralStaff.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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