Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для поражения целей на территории России

Нидерланды не против использования Украиной переданных истребителей F-16 для нанесения ударов по территории России.

Об этом Politico сказала министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

"Не существует ограничений в бельгийском стиле. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем ее Украине, ее можно использовать.

Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН", - отметила Оллонгрен.