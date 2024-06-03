Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для поражения целей на территории России
Не пошли по пути Бельгии и Италии
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Нидерланды не против использования Украиной переданных истребителей F-16 для нанесения ударов по территории России.
Об этом Politico сказала министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
"Не существует ограничений в бельгийском стиле. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем ее Украине, ее можно использовать.
Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН", - отметила Оллонгрен.
21 мая в Минобороны Нидерландов сообщили, что десять украинских военных прошли обучение по обслуживанию истребителей F-16.
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