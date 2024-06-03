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Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для поражения целей на территории России

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Не пошли по пути Бельгии и Италии

Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для поражения целей на территории России

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерланды не против использования Украиной переданных истребителей F-16 для нанесения ударов по территории России.

Об этом Politico сказала министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

"Не существует ограничений в бельгийском стиле. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем ее Украине, ее можно использовать.

Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН", - отметила Оллонгрен.

21 мая в Минобороны Нидерландов сообщили, что десять украинских военных прошли обучение по обслуживанию истребителей F-16.

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Источник:
Politico
Опубликовал: Александр Бураков
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