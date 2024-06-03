Участие в Саммите мира подтвердили 107 стран и организаций - Офис президента

Участие в инаугурационном Саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня, подтвердили 107 стран и международных организаций.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"107 стран и международных организаций подтвердили участие в Саммите мира. Мы говорим о том, что в том или ином виде могут быть представлены Филиппины, Сингапур, Тимор-Лешти... С лидерами этих государств президент Украины встречался в Сингапуре и Маниле", - сказал Никифоров.

Пресс-секретарь также подтвердил, что на саммит будут вынесены три пункта Формулы мира и Украина ожидает диалога по этим вопросам.

"Готовы выслушать каждую страну и их мнения по этим основным темам. Все страны, кроме Беларуси и России", - отметил он.

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии. Ожидается, что участие в нем примут главы государств и правительств со всех континентов. Страны-участницы выработают общую переговорную позицию и передадут ее России.