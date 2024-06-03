Washinghton Post: Россия планировала представить Медведчука как "главу правительства в изгнании" вместо "нелегитимного Зеленского"

Предателя Виктора Медведчука российские пропагандисты планировали представить как "главу правительства в изгнании", вместо "нелегитимного Зеленского". Он должен пропагандировать "мирные переговоры" с РФ для завершения войны.

Об этом пишет Washinghton Post со ссылкой представителей европейских разведок.

Отмечается, что российскую пропагандистскую кампанию, которая называется "Інша Україна" ("Другая Украина"), курировал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Она имела целью усилить поддержку Медведчука в Украине и позиционировать его среди европейских общественных деятелей как жизнеспособную замену президента Владимира Зеленского, который будет продвигать мирные переговоры "как альтернативу возможной ядерной войне".

Среди прочего российские пропагандисты пытались создать "организацию, которую можно было бы привлечь после того, как Россия продемонстрирует нелегитимность режима Зеленского, и вести переговоры о прекращении войны с позиции силы".

Как пишет издание, эта операция была связана с недавно разоблаченной пророссийской сетью влияния на европейских политиков, которую маскировали как новое СМИ "Голос Европы".

По данным WP, кремлевские политические стратеги Илья Гамбашидзе и Николай Тупикин, которые находятся под санкциями США, были привлечены для помощи в запуске проекта. Он предусматривал продвижение интервью с Медведчуком и его организацией "Інша Україна" через соцсети, YouTube, а также выступления в западных СМИ.

"Голос Европы" описывали как "новостной ресурс" во главе с соратником Медведчука Артемом Марчевским. В июле ее общее руководство перешло к Ренату Кузьмину, который, как свидетельствуют документы, тесно сотрудничал с пятой службой ФСБ РФ.

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Как пишет издание, организацию использовали для передачи сотен тысяч евро десяткам ультраправых политиков в более чем пяти странах, чтобы насаждать кремлевскую пропаганду в западных СМИ. Целью было посеять раскол в Европе и укрепить позиции пророссийских кандидатов на выборах в Европарламент. А статус сайта как новостной организации создавался для того, чтобы обеспечить прикрытие, чтобы "легче было подходить к политикам" под видом интервью об Украине, антиглобализме и тому подобное.

Михал Куделка, руководитель службы внутренней безопасности Чехии, сказал, что операция "Голоса Европы" была попыткой привлечь больше пророссийских депутатов в Европарламент. А после выборов "был план по классическому шпионажу" от имени России.

Как отмечает WP, службы безопасности в Европе все еще расследуют роль десятков ультраправых политиков в сети "Голоса Европы", в частности из Франции, Бельгии и Нидерландов, а также ряда деятелей немецкой AfD.

Напомним, в конце мая Европейский Союз по запросу Чехии ввел санкции против экс-нардепа и предателя Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и российского интернет-портала Voice of Europe.