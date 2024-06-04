Почти 1300 оккупантов и 65 артсистем. Генштаб обновил потери врага в войне
Очень много техники
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Согласно последним данным Генштаба, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1290 российских оккупантов. Также было выведено из строя 15 танков, 18 ББМ и 65 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.24 ориентировочно составили: личного состава - 512420 (+1290) человек ликвидировано; танков - 7794 (+15) ед; боевых бронированных машин - 15020 (+18) ед; артиллерийских систем - 13345 (+65) ед; РСЗО - 1092 (+2) ед; средства ПВО - 827 (+3) ед; самолетов - 357 ед; вертолетов - 326 ед; БПЛА оперативно-тактического уровня - 10766 (+27) ед; крылатых ракет - 2268 ед;. кораблей/катеров - 27 ед; подводных лодок - 1 ед; автомобильной техники и автоцистерн - 18228 (+69) ед; специальной техники - 2211 (+12) ед.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Канцлер Шольц посетил матч Германия - Украина. ФОТО
- Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Германия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- Черноморец попрощался с Брагару
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн