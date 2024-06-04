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Почти 1300 оккупантов и 65 артсистем. Генштаб обновил потери врага в войне

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Очень много техники

Почти 1300 оккупантов и 65 артсистем. Генштаб обновил потери врага в войне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською
Согласно последним данным Генштаба, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1290 российских оккупантов.

Также было выведено из строя 15 танков, 18 ББМ и 65 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - 512420 (+1290) человек ликвидировано;

танков - 7794 (+15) ед;

боевых бронированных машин - 15020 (+18) ед;

артиллерийских систем - 13345 (+65) ед;

РСЗО - 1092 (+2) ед;

средства ПВО - 827 (+3) ед;

самолетов - 357 ед;

вертолетов - 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10766 (+27) ед;

крылатых ракет - 2268 ед;.

кораблей/катеров - 27 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 18228 (+69) ед;

специальной техники - 2211 (+12) ед.
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