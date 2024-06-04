Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с Немецким футбольным союзом

3 июня перед товарищеским матчем национальных сборных Германии и Украины в Нюрнберге, который завершился нулевой ничьей, между футбольными ассоциациями двух стран в лице их президентов, Бернда Нойендорфа и Андрея Шевченко, был подписан меморандум о сотрудничестве.

"Украина играет второй за год товарищеский матч с Германией. Для меня это подтверждение солидарности и хороших отношений между нашими двумя странами. Также сегодня немецкая и украинская ассоциации сделали еще один шаг вперед и подписали меморандум о сотрудничестве.

Наш первый совместный проект будет сосредоточен на организации летних лагерей для оздоровления детей из горячих регионов Украины - Харьковской, Запорожской и других областей, а также на поддержке детских тренеров в процессе обучения. Уверен, что у наших двух ассоциаций впереди еще много других важных проектов. DFB и президент Нойндорф, спасибо!", - сказал Шевченко.