Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с Немецким футбольным союзом
Глава УАФ договорился с Берндом Нойендорфом о сотрудничестве
Фото: пресслужба УАФ
3 июня перед товарищеским матчем национальных сборных Германии и Украины в Нюрнберге, который завершился нулевой ничьей, между футбольными ассоциациями двух стран в лице их президентов, Бернда Нойендорфа и Андрея Шевченко, был подписан меморандум о сотрудничестве.
"Украина играет второй за год товарищеский матч с Германией. Для меня это подтверждение солидарности и хороших отношений между нашими двумя странами. Также сегодня немецкая и украинская ассоциации сделали еще один шаг вперед и подписали меморандум о сотрудничестве.
Наш первый совместный проект будет сосредоточен на организации летних лагерей для оздоровления детей из горячих регионов Украины - Харьковской, Запорожской и других областей, а также на поддержке детских тренеров в процессе обучения. Уверен, что у наших двух ассоциаций впереди еще много других важных проектов. DFB и президент Нойндорф, спасибо!", - сказал Шевченко.
Напомним, в мае меморандум о сотрудничестве подписали президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и президент Французской футбольной федерации Филипп Диалло.
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