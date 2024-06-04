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Силы ПВО ночью сбили два Искандера и два БПЛА

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Отчёт командования Воздушными силами

Силы ПВО ночью сбили два Искандера и два БПЛА

25 ОПДБр ДШВ

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Российская армия в ночь на 4 июня ударила по Днепропетровской области двумя ракетами "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма.

Обе ракеты сбили зенитные ракетные подразделения в пределах Днепропетровской области. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

"Кроме того, около полуночи, противник применял четыре беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается) на северном направлении. Два - уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два - прекратили свое существование самостоятельно", - сообщил он.
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Опубликовал: Александр Бураков
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