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Индонезия U-20 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийских сборных

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Индонезия U-20 – Украина U-23: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.06.2024 ⋊ Матч олимпийской сборной Украины на UA-Футбол

Индонезия U-20 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийских сборных

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

4 июня олимпийская сборная Украины начнет свои выступления на международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции. Сегодня сине-желтые сыграют с командой Индонезии.

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Участие в турнире является для подопечных Руслана Ротаня этапом подготовки к Олимпиаде-2024 в Париже. На групповой стадии украинцы также померяются силами с Италией, Панамой и Японией.

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Матч между Индонезией и Украиной начнется в 19:00 по Киеву. Смотреть можно на YouTube канале УАФ, а также на Суспільне Спорт.

Tournoi Maurice Revello
4 июня 2024 год, "Стадион Жюля-Ладумега", Витроль
Индонезия U-20 19:00 Украина U-23
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, Суспільне Спорт

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Трансляция матча Индонезия U-23 - Украина U-23
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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