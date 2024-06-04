Индонезия U-20 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийских сборных
Индонезия U-20 – Украина U-23: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.06.2024 ⋊ Матч олимпийской сборной Украины на UA-Футбол
Фото: пресслужба УАФ
4 июня олимпийская сборная Украины начнет свои выступления на международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции. Сегодня сине-желтые сыграют с командой Индонезии.
Участие в турнире является для подопечных Руслана Ротаня этапом подготовки к Олимпиаде-2024 в Париже. На групповой стадии украинцы также померяются силами с Италией, Панамой и Японией.
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Матч между Индонезией и Украиной начнется в 19:00 по Киеву. Смотреть можно на YouTube канале УАФ, а также на Суспільне Спорт.
Tournoi Maurice Revello
4 июня 2024 год, "Стадион Жюля-Ладумега", Витроль
Индонезия U-20 19:00 Украина U-23
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, Суспільне Спорт
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