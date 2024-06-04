Индонезия U-23 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийских сборных

4 июня олимпийская сборная Украины начнет свои выступления на международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции. Сегодня сине-желтые сыграют с командой Индонезии.

Участие в турнире является для подопечных Руслана Ротаня этапом подготовки к Олимпиаде-2024 в Париже. На групповом стадии украинцы также померяются силами с Италией, Панамой и Японией.

Матч между Индонезией и Украиной начнется в 19:00 по Киеву. Смотреть можно на YouTube канале УАФ, а также на Суспільне Спорт.

Tournoi Maurice Revello

4 июня 2024 год, "Стадион Жюля-Ладумега", Витроль

Индонезия U-23 19:00 Украина U-23

Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, Суспільне Спорт