Удары немецким оружием по России не будут способствовать эскалации - Шольц
Объяснение канцлера
Getty Images / Global Images Ukraine
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что разрешение Украине использовать немецкое оружие для нанесения ударов по военным целям на территории РФ не приведет к эскалации.
Об этом он сказал в интервью немецкой радиостанции Antenne Bayern, пишет DW.
"Мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал президент США, речь идет лишь о возможности защитить большой город, например, Харьков", - сказал Шольц.
Он подчеркнул, что это решение было тщательно обдумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Германии.
Ранее стало известно, что федеральное правительство Германии разрешило Украине применять переданное немецкое оружие для ударов по военным целям на территории России, но в пределах радиуса 40 км.
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