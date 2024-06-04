Удары немецким оружием по России не будут способствовать эскалации - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что разрешение Украине использовать немецкое оружие для нанесения ударов по военным целям на территории РФ не приведет к эскалации.

Об этом он сказал в интервью немецкой радиостанции Antenne Bayern, пишет DW.

"Мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал президент США, речь идет лишь о возможности защитить большой город, например, Харьков", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что это решение было тщательно обдумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Германии.

Ранее стало известно, что федеральное правительство Германии разрешило Украине применять переданное немецкое оружие для ударов по военным целям на территории России, но в пределах радиуса 40 км.