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Иванисеня получил российское гражданство

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В его активе один матч за сборную Украины

Иванисеня получил российское гражданство

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

30-летний полузащитник Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство. Об этом сообщили росСМИ.

Иванисеня является воспитанником "Шахтера", однако за первую команду не играл. Он защищал цвета "Мариуполя", "Динамо" Тбилиси и "Зари".

В ноябре 2019-го он дебютировал в составе национальной сборной Украины, проведя тайм в спарринге против Эстонии (1:0).

С июля 2021-го Иванисеня выступает за самарские "Крылья Советов".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину игрок не покинул страну-агрессора. В апреле 2022 года экс-игрок "Зари" Артем Громов заявлял, что Иванисеня "застрял" в России из-за условий контракта.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.06.2024 в 11:22
Навіщо цю дурню подавати в новинах?
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.06.2024 в 11:22
Навіщо цю дурню подавати в новинах?
Ответить
0
0

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