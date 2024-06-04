30-летний полузащитник Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство. Об этом сообщили росСМИ.

Иванисеня является воспитанником "Шахтера", однако за первую команду не играл. Он защищал цвета "Мариуполя", "Динамо" Тбилиси и "Зари".

В ноябре 2019-го он дебютировал в составе национальной сборной Украины, проведя тайм в спарринге против Эстонии (1:0).

С июля 2021-го Иванисеня выступает за самарские "Крылья Советов".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину игрок не покинул страну-агрессора. В апреле 2022 года экс-игрок "Зари" Артем Громов заявлял, что Иванисеня "застрял" в России из-за условий контракта.