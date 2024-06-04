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ВСУ ударили ракетами по паромной переправе в Крыму и нефтяному терминалу в России

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ВСУ ударили ракетами по паромной переправе в Крыму и нефтяному терминалу в России

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Ракетные войска Сил Обороны нанесли успешные удары по объектам во временно оккупированном Крыму и Краснодарском крае.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Уже с началом этих суток наши ракетные войска нанесли успешные удары по паромной переправе во временно оккупированном Крыму и нефтяному терминалу в Краснодарском крае", - говорится в сводке, обнародованной в фейсбуке.

Ранее Силы обороны атаковали нефтяной терминал в районе порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. Были нанесены удары ракетами украинского производства с берегового ракетного комплекса "Нептун".

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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.06.2024 в 13:24
Мочим грёбанных кремлевских п и дарасов. Это хорошо! Это прекрасно!
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0
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.06.2024 в 13:24
Мочим грёбанных кремлевских п и дарасов. Это хорошо! Это прекрасно!
Ответить
0
0

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