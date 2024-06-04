ВСУ ударили ракетами по паромной переправе в Крыму и нефтяному терминалу в России

Ракетные войска Сил Обороны нанесли успешные удары по объектам во временно оккупированном Крыму и Краснодарском крае.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Уже с началом этих суток наши ракетные войска нанесли успешные удары по паромной переправе во временно оккупированном Крыму и нефтяному терминалу в Краснодарском крае", - говорится в сводке, обнародованной в фейсбуке.

Ранее Силы обороны атаковали нефтяной терминал в районе порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. Были нанесены удары ракетами украинского производства с берегового ракетного комплекса "Нептун".