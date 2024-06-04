ВСУ ударили ракетами по паромной переправе в Крыму и нефтяному терминалу в России
Сведения от Генштаба
Генштаб ЗСУ
Ракетные войска Сил Обороны нанесли успешные удары по объектам во временно оккупированном Крыму и Краснодарском крае.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Уже с началом этих суток наши ракетные войска нанесли успешные удары по паромной переправе во временно оккупированном Крыму и нефтяному терминалу в Краснодарском крае", - говорится в сводке, обнародованной в фейсбуке.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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04.06.2024 в 13:24
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