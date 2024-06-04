Ротань: После турнира во Франции объявим окончательный состав на Олимпиаду

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань дал комментарий накануне старта международного турнира во Франции Tournoi Maurice Revello поединком с командой Индонезии.

"Прежде всего этот турнир очень важен для нашей страны. Сейчас в Украине война, и все понимают, что победа в матчах на таких соревнованиях повышает имидж нашего государства. Поэтому прежде всего мы должны биться за страну, за наших воинов, ведь им там гораздо труднее. Надо, чтобы об Украине слышали во всем мире, и за это мы должны стоять, скажем так, на этом фронте.

В футбольном плане турнир важен, ведь мы сегодня еще не понимаем, кто из игроков поедет на Олимпийские игры, кого отпустят, а кого - нет. Это станет известно именно после соревнований во Франции. Тогда мы и объявим окончательный состав на олимпийский турнир. Будут еще дебаты, но очень хотелось бы, чтобы наша олимпийская сборная была представлена сильнейшим составом.

Кроме того, для нас будет важен опыт игр на турнире в Марселе с представителями других континентов. Ведь именно с ними мы встретимся на Олимпийских играх. С азиатским, африканским и южноамериканским футболом.

Сейчас хочется больше обращать внимание на свою игру и больше работать над собственными идеями. Что касается информации о ближайшем сопернике, то мы ее предоставили игрокам. Насколько я знаю, сборная Индонезии - это молодая новосозданная команда, которая в таком составе сыграла всего несколько матчей. Дело в том, что их основная олимпийская сборная не вышла на турнир, проиграв в переходных поединках. Поэтому, прежде всего, будем смотреть на свою игру, на наше понимание и структуру.