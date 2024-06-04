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Рада приняла закон об английском языке в Украине

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Рада приняла закон об английском языке в Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Верховная Рада Украины во вторник, 4 июня, во втором чтении приняла закон о применении английского языка в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, такое решение поддержали 236 народных избранников.

"Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.", - написал Железняк.
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
04.06.2024 в 15:40
Скоріше б війна закінчилась нашою перемогою ! Щоб взяти загажену в лайні мітлу та погнати це корумповане шобло зелених нелохів...
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Комментарии 3
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.06.2024 в 15:40
Скоріше б війна закінчилась нашою перемогою ! Щоб взяти загажену в лайні мітлу та погнати це корумповане шобло зелених нелохів...
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1
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
04.06.2024 в 16:24
Скажіть, а хто повинен прийти до влади після Зеленського і СН?
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.06.2024 в 15:28
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0
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