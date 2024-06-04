Рада приняла закон об английском языке в Украине
Нововведения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Верховная Рада Украины во вторник, 4 июня, во втором чтении приняла закон о применении английского языка в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, такое решение поддержали 236 народных избранников. "Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.", - написал Железняк.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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Просто Квашин (Харків)
04.06.2024 в 15:40
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