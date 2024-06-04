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ОСГВ Хортица: Оккупанты штурмуют Часов Яр, лезут колоннами на город, применяя большое количество бронетехники

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Вражеские потери в семь-восемь раз больше украинских

ОСГВ Хортица: Оккупанты штурмуют Часов Яр, лезут колоннами на город, применяя большое количество бронетехники

Телеграм-канал Бавовна

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Войска РФ сейчас активизировали атаки на Часов Яр и ведут наступательные действия к востоку от города. Наши воины пытаются оттеснить оккупантов.

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Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин, информирует "Интерфакс-Украина".

"Противник не оставляет попыток и активизировал усилия по попытке овладеть городом Часов Яр, продолжает наступательные действия к востоку от города. Украинские защитники делают все возможное, чтобы оттеснить российских оккупантов. В последнее время оккупанты лезут колоннами на город, применяя большое количество бронетехники, но эти попытки безуспешны, ведь еще на подходе Силы обороны встречают их огнем, а остатки, которые смогли добраться до окраин, просто добивают", - сказал Волошин.

Спикер также отметил, что враг пытается штурмовать Часов Яр в районе квартала Новый и микрорайона Канал. Также атакующие действия были в направлении Ивановского, Клещиевки, Андреевки.

"Оккупанты применяют не только пехотные подразделения, а все чаще применяют механизированную составляющую: танки и боевые бронированные машины", - подчеркнул Волошин.

По его словам, вчера на времявояровском направлении украинские защитники уничтожили 80 оккупантов и еще 123 получили ранения. Кроме того, была уничтожена одна бронемашина "Тайфун-К", которой враг пытался штурмовать.

Волошин также заявил, что вражеские потери в семь-восемь раз больше украинских.

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