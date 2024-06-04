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Кабмин планирует на 100% забронировать полицию и ГСЧС от мобилизации

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Об этом заявил депутат от фракции Слуга народа Федор Вениславский

Кабмин планирует на 100% забронировать полицию и ГСЧС от мобилизации

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что Кабинет министров вскоре должен утвердить постановление о бронировании от мобилизации полицейских и работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

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Об этом Вениславский заявил в эфире Радио Свобода.

"Так как и полицейские, спасатели должны быть забронированы на 100%. И это уже компетенции и ответственности Кабинета министров Украины... Я думаю, что спасатели с точки зрения законодательного регулирования и с точки зрения задач, которые они выполняют - обеспечивают функционирование государства и спасение людей. Поэтому я не думаю, что будут какие-то попытки их мобилизовать", - сказал Вениславский.

Он также добавил, что в случае возникновения вопроса о снятии бронирования с полицейских и спасателей, его могут обсудить в комитете, однако, по его словам, "общая концепция национальной безопасности и обороны охватывает деятельность и обеспечение правопорядка и безопасности граждан Украины, что обеспечивается соответствующими службами", поэтому люди этих профессий должны быть забронированы.

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