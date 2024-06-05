Кобин: Я открыт для предложений и готов вернуться к тренерской деятельности

Экс-игрок сборной Украины Василий Кобин, который недавно покинул пост спортивного директора харьковского "Металлиста", рассказал о своих дальнейших планах.

"Сейчас сосредоточился на работе футбольным экспертом на одном из отечественных телеканалов. Так что остаюсь в водовороте футбольных событий. Впрочем, я открыт для диалога с потенциальными работодателями из футбольных клубов и готов вернуться к тренерской деятельности", – сказал Кобин.