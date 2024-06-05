Динамо подписало хавбека, успехи женской и олимпийской сборных Украины. Главные новости за 4 июня

Матчей во вторник было много. Из самого интересного — Италия почти ничего не создала у ворот Турции (0:0). Португалия катком проехалась по защите Финляндии, но бросила играть слишком рано (4:2). Не определили победителя соседи Румыния и Болгария (0:0). Австрия одолела Сербию при не лучшей игре (2:1). Ну, и легкий разгром Швейцарией Эстонии — это тоже было (4:0).

21-летний Максим Брагару подписал контракт по схеме 4+1. Это не сюрприз, киевляне смотрели его еще в январе. В прошлом сезоне воспитанник "Моряков" сыграл 29 матчей и забил 1 гол, выступая на разных позиция — от левого защитника до правого хава.

А это уже престижный молодежный турнир в Тулоне. Команда Руслана Ротаня ожидаемо разбила азиатов, героем встречи стал игрок "Металлиста" Геннадий Синчук, у него гол и ассист. Наши, напомним, готовятся к выступлению на Олимпиаде в Париже — это будет первый подобный опыт для украинского футбола.

В конце мая новым собственником "Нерадзурри" стали американцы из Oaktree Capital, и президентом они назначили Беппе Маротту, который с 2018 года занимал в "Интере" пост гендира. На повышение пошел, получается.

Во второй раз в отборе на Евро-2025 наши девушки остановили мощную сборную Уэльса — на сей раз, ничью получилось вырвать благодаря голу Николь Козловой на 97-й минуте (2:2). Теперь у сине-желтых есть шансы даже на 1-е место, но надо в оставшихся турах побеждать хорваток и Косово.

Новое соглашение Луиса де ла Фуэнте рассчитано до 2026 года — таким образом, испанская федерация решила уменьшить давление на тренера перед Евро-2024. Посмотрим, чем это обернется. Де ла Фуэнте возглавил "Красную фурию" после провала Луиса Энрике на ЧС-2022 и уже выиграл с ней Лигу наций-2023.