Успешное начало. Индонезия U-20 - Украина U-23 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча турнира Maurice Revello во Франции
Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін
4 июня олимпийская сборная Украины начали свои выступления на международном турнире Maurice Revello во Франции поединком против Индонезии. Игра завершилась победой сине-желтых со счетом 3:0.
В составе победителей отличились 17-летний Геннадий Синчук, Николай Михайленко и Олег Федор.
Следующий поединок на товарищеском турнире подопечныее Руслана Ротаня проведут 6 июня против команды Италии (16:00).
Tournoi Maurice Revello
Группа В, 1-й тур
Индонезия U-20 - Украина U-23 0:3
Голы: Синчук (9), Михайленко (30), Федор (59).
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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