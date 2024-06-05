Силы обороны ликвидировали за сутки 1280 российских оккупантов
Минус 12 танков и 40 артсистем
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1280 оккупантов. Также было выведено из строя 193 единицы вражеской техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.24 ориентировочно составили: личного состава - около 513700 (+1280) человек танков - 7806 (+12) боевых бронированных машин - 15036 (+16) артиллерийских систем - 13385 (+40) РСЗО - 1092 (+0) средства ПВО - 830 (+3) ед, самолетов - 357 (+0) ед, вертолетов - 326 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 10805 (+39) крылатые ракеты - 2270 (+2), корабли / катера - 27 (+0) ед, подводные лодки - 1 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 18297 (+69) специальная техника - 2223 (+12).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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