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Силы обороны ликвидировали за сутки 1280 российских оккупантов

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Минус 12 танков и 40 артсистем

Силы обороны ликвидировали за сутки 1280 российских оккупантов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1280 оккупантов.

Также было выведено из строя 193 единицы вражеской техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 513700 (+1280) человек

танков - 7806 (+12)

боевых бронированных машин - 15036 (+16)

артиллерийских систем - 13385 (+40)

РСЗО - 1092 (+0)

средства ПВО - 830 (+3) ед,

самолетов - 357 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10805 (+39)

крылатые ракеты - 2270 (+2),

корабли / катера - 27 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 18297 (+69)

специальная техника - 2223 (+12).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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