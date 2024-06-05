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Ночью украинская ПВО сбила 22 беспилотника

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Ночью украинская ПВО сбила 22 беспилотника

Zelenskiy Official

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В ночь на 5 июня российская армия атаковала Украину 27 ударными беспилотниками Shahed-131/136. Запуск состоялся с территории оккупированного Крыма и российского Курска.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"Зенитные ракетные подразделения и радиоэлектронная борьба Воздушных сил, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 22 дрона в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.
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Опубликовал: Александр Бураков
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