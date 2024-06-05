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До зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - Financial Times

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До зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - Financial Times

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С начала полномасштабной войны выработка электроэнергии в Украине упала более чем вдвое - с 55 гигаватт, которые были по состоянию на 2022-й, до менее чем 20 ГВт.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Один из украинских чиновников на условиях анонимности заявил изданию, что субботняя атака россиян на энергетику была "разрушительной". Украина потеряла 1,2 ГВт электроэнергии, а инфраструктура, необходимая для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе, была серьезно повреждена.

"Мы должны подготовиться к жизни в холоде и темноте", - сказал один из чиновников, отвечая на вопрос о том, какими будут следующие месяцы.

Другой чиновник, указывая на отключение света, заявил, что «это наша новая норма».

Весной российские оккупанты возобновили обстрелы украинской энергетики. Войска РФ атакуют ТЭС, ТЭЦ и ГЭС в Украине, а также другие энергетические объекты.

Так, во время последней атаки, которая произошла 1 июня, враг обстрелял две теплоэлектростанции и две гидроэлектростанции.

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Источник:
FT
Опубликовал: Александр Бураков
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