В Москве на памятнике Жукову двое медсестер написали "ГУР" - женщин задержали
Неловко вышло
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Москве на Манежной площади появилась надпись аэрозольной краской с аббревиатурой "ГУР". Её нарисовали на памятнике советскому полководцу Георгию Жукову.
Как пишет "База", надпись появилась вечером 3 июня. Её оставили 55-летняя Вера (на фото в медицинском халате), работающая в частной клинике, и 28-летняя Анастасия. Вера и Анастасия подошли к памятнику около 18 часов, достали баллончик с красной краской и написали "ГУР".
Сразу после этого их задержали. Родственники задержанных заявили, что к этому поступку их принудили мошенники.
Родные Веры говорят, что сама она "никогда бы не решилась на такой поступок". В социальных сетях россиянка поддерживала "сво". Коллеги говорят, что она ушла с работы в 13 часов и вела себя странно.
Родственники не знают, были ли знакомы Вера и Анастасия до вчерашнего дня. Канал пишет, что медсестер "тоже свели мошенники". В настоящее время задержанные находятся в суде, возбуждено дело по статье о повреждении памятников воинской славы России.
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