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США готовы предоставить Украине $50 миллиардов кредита под прибыль российских активов

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Однако для этого нужно, чтобы ЕС продлил санкции против российских государственных активов

США готовы предоставить Украине $50 миллиардов кредита под прибыль российских активов

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против Москвы на неопределенный срок.

Об этом сообщает Financial Times.

Вашингтон требует, чтобы ЕС продлил санкции против российских государственных активов, которые заканчиваются каждые шесть месяцев, до конца войны. Это необходимо для того, чтобы США не остались единственными ответственными за выплаты по кредитам, предоставленным Украине.

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Однако любые изменения в санкционном режиме ЕС требуют одобрения всех лидеров, включая Виктора Орбана, который ревностно защищает свое право вето в отношении санкций. Предложение США изложено в обсуждении ЕС, подготовленном для виртуальной встречи министров финансов блока, где они обсудят, как собрать средства для Киева.

Вашингтон настаивает на достижении соглашения перед саммитом G7 в Италии на следующей неделе, где механизм финансирования за счет прибыли от замороженных активов, вероятно, станет центральным элементом поддержки Украины.

Основной рассматриваемый вариант - это план США предоставить Украине заем, возможно, вместе с другими странами G7, примерно равный оценочным "сверхприбылям" от сотен миллиардов долларов замороженных российских активов, хранящихся на Западе. Дипломаты говорят, что это может быть до $50 млрд.

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